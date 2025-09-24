Rueda, con muy buenos recuerdos de Motegi; Carpe, con muchas ganas de conocer el trazado

En el caso de José Antonio Rueda, líder destacado del mundial de Moto3, dice que Japón es un país que le encanta y está deseando visitar. "Las características del circuito de Motegi se adaptan a mi estilo de pilotaje, lo que lo convierte en uno de los más divertidos del calendario", dijo.
"Guardo muy buenos recuerdos de allí, ya que siempre he sido rápido en las últimas vueltas de la carrera", reconoce Rueda en la nota de prensa de su escudería, en la que destaca tener "muchas ganas de empezar a trabajar con constancia, sesión a sesión y paso a paso, como siempre hacemos, para alcanzar nuestro máximo potencial".
"Creo que podemos hacerlo bien, así que confío en que podremos hacer una buena actuación junto al equipo y disfrutar de los tres días de competición", agrega Rueda.
Álvaro Carpe, quinto en la clasificación provisional del mundial ha señalado que es su primer "viaje a Asia" y que lo hace "con muchísima ilusión", pues está deseando "conocer todos los países y circuitos que visitaremos".
"Estaremos fuera cinco semanas, así que tengo muchas ganas de conocer el continente y hemos entrenado duro estas últimas semanas, así que estoy muy motivado para llegar a Japón, un país que creo que me va a encantar", dice convencido Carpe.
"Por lo que he oído y visto de Motegi, creo que también será un circuito en el que disfrutaré, así que estoy deseando que llegue el viernes para conocerlo a fondo y vamos a darlo todo, como siempre, para volver a la cima y competir de tú a tú con los de delante", comenta Carpe.