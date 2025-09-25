Alex Márquez dice que el 'modo subcampeón' es intentar "retrasar el título" de su hermano

"Poder retrasar una carrera más el título va a querer decir que hemos hecho un gran fin de semana en Motegi, aunque no pienso en eso, ya que tarde o temprano va a acabar ganando ese título", reconoce el menor de los dos pilotos Márquez.

"Yo voy a intentar hacer lo máximo que pueda este fin de semana, y a partir de ahí veremos a qué podemos optar el domingo, que vendrá del trabajo que hagamos viernes y sábado", explicó.

Marc Márquez lidera el Mundial de MotoGP, con 512 puntos, por delante de su hermano Álex, con 330, y del italiano Francesco Bagnaia, con 237, por lo que el ocho veces campeón del mundo -seis en MotoGP- podría alzarse con el título este fin de semana en Japón.