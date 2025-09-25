Automovilismo

Alex Márquez dice que el 'modo subcampeón' es intentar "retrasar el título" de su hermano

Redacción deportes, 25 sep (EFE).- El español Alex Márquez (Ducati Desmoedici GP24) aseguró este jueves, en la jornada previa al inicio del Gran Premio de Japón de MotoGP, que quiere, en 'modo subcampeón', intentar "retrasar una carrera más el título" de su hermano, Marc Márquez, actual líder del Mundial.

25 de septiembre de 2025 - 06:40
"Poder retrasar una carrera más el título va a querer decir que hemos hecho un gran fin de semana en Motegi, aunque no pienso en eso, ya que tarde o temprano va a acabar ganando ese título", reconoce el menor de los dos pilotos Márquez.

"Yo voy a intentar hacer lo máximo que pueda este fin de semana, y a partir de ahí veremos a qué podemos optar el domingo, que vendrá del trabajo que hagamos viernes y sábado", explicó.

Marc Márquez lidera el Mundial de MotoGP, con 512 puntos, por delante de su hermano Álex, con 330, y del italiano Francesco Bagnaia, con 237, por lo que el ocho veces campeón del mundo -seis en MotoGP- podría alzarse con el título este fin de semana en Japón.

