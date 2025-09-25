El británico Jake Dixon marca la pauta a ritmo de récord

El piloto británico paró el cronómetro en 1:49.067 casi al final de esta primera tanda libre.

Y eso que ya se había encargado de marcar el ritmo a todos sus rivales a las primeras de cambio con un registro de 1:50.050, que estaba cerca del récord de la categoría que luego batió y que ostentaba el español Manuel González (Kalex), líder del mundial de Moto2 en 2025, con un tiempo de 1:49.711 que logró en la primera clasificación de 2024.

No comenzó demasiado bien la tanda libre para el compañero de Dixon, el checo Filip Salac (Boscoscuro), quien se fue por los suelos en la curva 7, en tanto que otros, como el belga Barry Baltus (Kalex), se llevaban un par de sustos y acababan regresando a su taller con el cable de uno de los sensores de la moto completamente suelto.

En pista, el italiano Tony Arbolino (Boscoscuro), 1:49.936, y su compañero de equipo, el español Izan Guevara (Boscoscuro), ya habían rebajado el registro de Dixon, que no arrojó la toalla en toda la tanda, con el líder del mundial Manuel González tras su estela.

La sorpresa llegó del 'local' Ayumu Sasaki (Kalex), quien se quedó a escasas milésimas del récord de González al rodar en 1:49.728 y liderar por primera vez una sesión de entrenamientos.

En los diez minutos finales surgió la figura del líder del campeonato y poseedor del récord, Manuel González, que en su primer intento de vuelta rápida rodó en 1:49.563, que rebajaba en casi dos décimas de segundo el récord del pasado año y no se quedó ahí su actuación, ya que una vuelta más tarde volvió a batir el récord, 1:49.306.

En otro punto de la pista, la curva diez, el español Daniel Holgado (Kalex) se iba por los suelos cuando intentaba mejorar la discreta vigésima posición que ocupaba por entonces y que le dejó fuera del resto de la tanda.

El ritmo en pista se intensificó de una manera espectacular y el récord establecido por González pareció que iba a durar muy poco, pues Jake Dixon estableció una nueva marca de 1:48.986, que fue cancelada por haberlo conseguido cuando en pista ondeaba la bandera amarilla por la caída de Holgado.

Eliminado el tiempo de Dixon, fue Tony Arbolino quien logró batir el 'crono' de González, con 1:49.242, si bien el británico no cejó en su empeño y lo acabó rebajando al rodar en 1:49.067, que esta vez sí subió hasta la primera posición de la clasificación.

Nadie le arrebató a Dixon esa posición de privilegio, que acabó por delante de Tony Arbolino y Manuel González.

La cuarta posición fue para el campeón del mundo de Moto3 en 2024, el colombiano de origen español David Alonso (Kalex), seguido por el estadounidense Joe Roberts (Kalex), en tanto que los segundos clasificados del campeonato, el español Arón Canet (Kalex) y el brasileño Diogo Moreira (Kalex), acabaron undécimo y decimoquinto, respectivamente.