El español Adrián Fernández lidera la primera tanda libre

Fernández marcó un mejor tiempo final de 1:55.947, con 25 milésimas de segundo de ventaja sobre Ángel Piqueras (KTM) y a 43 milésimas el líder del campeonato, el también español José Antonio Rueda (KTM).

Fernández ya se convirtió en la primera referencia de la tanda libre al rodar en 1:57.801 aprovechando las buenas condiciones atmosféricas de la jornada, secundado por el líder del campeonato, Rueda.

El español David Muñoz (KTM), con un tiempo de 1:53.318, con el australiano Joel Kelso (KTM) tras su estela, fueron las siguientes 'puntas de lanza' de una tanda que comenzó con gran intensidad.

Apenas un par de vueltas más tarde, David Muñoz volvió a encadenar un par de vueltas rápidas con sendos registros de 1:56.917 y 1:56.747 que marcaban el camino a todos sus oponentes, aunque el fuerte ritmo que imprimió desde los primeros compases de la sesión le hicieron irse muy largo y acabar en la escapatoria de grava entre las curva uno y dos del 'Mobility Resort Motegi'.

A pesar de ser la primera vez que rodaba en el trazado japonés, el español Máximo Quiles (KTM), pupilo de Marc Márquez en el equipo de Jorge Martínez 'Aspar', pronto se colocó en la tercera posición a poco más de tres décimas de segundo de Muñoz.

Desde ahí comenzó a 'arañar' milésimas de segundo para acercarse a David Muñoz, mientras que José Antonio Rueda se centró en buscar un buen ritmo de carrera ya a las primeras de cambio, rodando casi ininterrumpidamente durante toda la sesión.

En su segunda salida a pista y con neumáticos nuevos, Adrián Fernández recuperó la primera posición al rodar ocho décimas de segundo más rápido que Muñoz, 1:55.947, pero aún tenían que salir a pista para su último 'run' el resto de pilotos.

Fue entonces cuando el primero en acercarse al registro de Fernández volvió a ser Joel Kelso, con David Muñoz tercero, el debutante italiano Guido Pini (KTM) y Ángel Piqueras (KTM), tras ellos.

El líder del campeonato fue quien más se acercó al registro de Fernández al quedarse a escasamente 48 milésimas de segundo cuando la tanda inicial libre entró en su último minuto, en el que ninguno de sus rivales pudo batir ese registro.

Así, Adrián Fernández acabó como líder del primer entrenamiento libre, por delante de Ángel Piqueras, José Antonio Rueda, Joel Kelso y David Almansa (Honda), en las cinco primeras posiciones, y con el italiano Luca Lunetta (Honda) como protagonista negativo de la sesión, al ser el único que se fue por los suelos en la curva diez.