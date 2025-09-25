El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia lidera la primera sesión de entrenamientos

Bagnaia marcó un mejor tiempo de 1:44.857 en una tanda que resultó mucho más accidentada de lo que habría cabido esperar, por lo visto en las anteriores categorías.

Los minutos iniciales sirvieron para que poco a poco se fuesen posicionando los pilotos más rápidos, con los italianos Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25), Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) y Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) y los españoles Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y Pedro Acosta (KTM RC 16) como los más destacados en esos instantes.

Y ese trepidante ritmo hizo que pronto comenzaran a producirse las primeras caídas, casi consecutivas, en primera instancia protagonizada por el español Raúl Fernández, en la curva ocho, y poco después la del italiano Marco Bezzecchi, en la curva diez.

En ambos casos tuvieron que regresar a sus talleres con las asistencias del circuito al quedar sus motos muy dañadas en los percances.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bagnaia pareció consolidarse en la primera posición al rodar en 1:45.042 y 1:44.967, en tanto que su compañero de equipo y líder del mundial, el español Marc Márquez, se conformó inicialmente con la novena plaza, a 0.654 del transalpino, aunque esa situación duró poco pues instantes más tarde se acercó hasta poco más de dos décimas de segundo de su compañero de equipo y así ascender hasta el tercer puesto.

Hasta ahí llegó la primera salida a pista de todos los pilotos, que realizaron los pertinentes ajustes en sus motos para comenzar el segundo 'run', en el que la referencia era el doble campeón del mundo de MotoGP italiano con ese 1:44.967.

Y una vez más no comenzó demasiado bien esa segunda serie para Marco Bezzecchi, que se fue por los suelos en la curva cinco, debiendo regresar nuevamente a su taller ayudado por las asistencias del circuito y con las dos motos muy dañadas, cuando en la tabla de tiempos los primeros veinte clasificados se encontraban en menos de un segundo de distancia.

Mientras Marco Bezzecchi entraba andando en su taller, en pista Marc Márquez se encaramó a la primera posición, al rodar en 1:44.959, apenas 8 milésimas de segundo más rápido que su compañero de equipo Bagnaia, quien poco después contrarrestó el registro del español al rodar en 1:44.857.

Así se llegó a los diez minutos finales, al último 'run' de la primera tanda libre, y con esos veinte pilotos en menos de un segundo.

En ese tramo final quien mejoró sensiblemente fue el campeón del mundo de MotoGP de 2024, el español Jorge Martín, quien ascendió primero a la tercera posición y una vuelta más tarde a la segunda, a sólo 93 milésimas de segundo de Bagnaia, con Marc Márquez tercero.

La intensidad de esos minutos finales propició un incremento preocupante de las caídas, con el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16) como protagonista en la curva diez, y Franco Morbidelli y el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1), en la misma curva cinco.

Con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta, nadie pudo con el registro de Bagnaia, que lideró por delante de Jorge Martín, Marc Márquez, Fabio di Giannantonio y Luca Marini (Honda RC 213 V) en las cinco primeras posiciones.

El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), segundo en la clasificación provisional del mundial, no pasó por su mejor momento al concluir la serie en la decimocuarta plaza.