El japonés Ryusei Yamanaka continuará una temporada más en la escudería MSI

Yamanaka continúa así una temporada más en la escudería madrileña, a la que llegó en 2022, en una alineación que se completó con el brasileño Diogo Moreira, por lo que el equipo considera que 2026 será la gran oportunidad para pelear por el título en la categoría pequeña.

"La renovación esta temporada ha sido muy especial porque este año he mejorado mucho y estoy muy contento con mi equipo y la progresión nunca para", afirma Yamanaka, que compite en Moto3, en la nota de su equipo.

"Deseo poder pelear por el campeonato y tener más confianza poco a poco y ahora se trata de tener la mejor preparación para el año que viene, además de conseguir la primera victoria", agrega el piloto japonés.