Marc Márquez confirma que le gustaría "luchar por la victoria este fin de semana"

"Eso significaría que tendría la oportunidad de cerrar la pelea por el título, pero también espero que Alex -Márquez- se vaya a mostrar muy rápido, como siempre, pero nuestro objetivo es mantener la misma mentalidad de toda la temporada y así tratar de conseguir el título mundial, ya veremos", resaltó.

"La gente puede pensar que es fácil, pero no resulta sencillo sacar tres puntos más que Alex durante todo el fin de semana, pues Alex está pilotando muy bien, pero trataremos de dar el máximo en cualquier caso y veremos si podemos celebrar algo grande el domingo o si tendremos que esperar. No importa, lo más importante es conseguirlo", añadió el líder del Mundial y ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

"El valor del título es el valor que tiene, es el mismo, pero diría que en 2013 conseguí el más importante, que no fue aquí, fue en la última carrera de la temporada en Valencia, que llegas con esa tensión y la puedes sentir y es más difícil controlar las emociones", recuerda Marc Márquez sobre sus anteriores títulos.

El de Cervera consideró que "será un título con un valor muy especial" porque, cuando se concrete el que será su noveno título mundial, el séptimo en la categoría de MotoGP, habrá llegado tras pasar "los momentos personales más difíciles" de su carrera.

"Estos cinco últimos años han sido súper difíciles, ha habido quien, incluso yo, que pensaba que había perdido dos o tres años de carrera deportiva como piloto, porque estaba más en casa que en los circuitos, pero también es verdad que en mi vida personal he aprendido muchas cosas y la vida personal dura mucho más que la deportiva", resalta Marc Márquez.

El piloto catalán reconoció que la experiencia atravesada le ha permitido "aprender muchas cosas" y valoró "esta segunda vida" que tiene en la máxima categoría del motociclismo mundial.

"Esto es lo que sí que será importante, cerrar este círculo de la mejor manera posible para poner el lazo, que parece que va a ser el caso, pero quiero mantener el foco", continuó el líder de MotoGP.