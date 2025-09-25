Martín señala jocoso que "el título me va a durar tres días"

Martín ha explicado su día a día al llegar a Japón, lógicamente cansado, pero que su estilo de vida es "el habitual, hoy estoy cansado, y hay días en los que estoy mejor y otros peor, pero mañana espero estar bien".

De sus opciones a volver a pelear por el título resaltó: "estoy aquí para eso, de lo contrario no estaría; hoy escuchaba que necesitas tener dos Mundiales de MotoGP para entrar en el 'Hall of Fame' y ése va a ser el próximo objetivo".

"Siempre estoy intentando encontrar sentido al por qué corro, por qué quiero volver a ganar y por qué me la juego, y ése puede ser un buen sentido, el querer volver a ganar para entrar ahí", recalcó Martín.