El australiano Joel Kelso (KTM) rebaja la mejor vuelta rápida de Muñoz

Kelso paró el cronómetro en 1:55.177, aunque desde los primeros minutos de la segunda sesión libre era David Muñoz, el más rápido del primer día, quien se puso entre los más rápidos, junto a los también españoles Máximo Quiles (KTM) y José Antonio Rueda (KTM), el líder del mundial.

En los diez primeros minutos ellos estuvieron al frente de la tabla de tiempos con un mejor registro inicial para el líder del mundial de 1:55.188, que ya era mejor que el más rápido del primer día (1:55.234), pero que acabó batiendo el piloto australiano.

Cuando se encontraba en la cuarta posición, el español Máximo Quiles protagonizó una de las caídas de la sesión, en la frenada de la curva once, en la que saltó el colín de su moto, aunque la pudo recuperar, y con la pieza colgando, llegar hasta su taller.

Por entonces ya era el australiano Joel Kelso quien comandaba la tabla de tiempos con un registro de 1:55.177, apenas 11 milésimas de segundo más rápido que José Antonio Rueda y con 29 milésimas sobre el también español David Almansa (Honda).

Y, al final, nadie pudo con el registro de Joel Kelso, que acabó como el más rápido de la segunda y última tanda libre, por delante de Rueda, Almansa, Muñoz y Quiles.