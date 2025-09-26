Moraes lidera en coches y Schareina toma la punta en motos

Mientras tanto, el español Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) asumió el liderato en motos tras imponerse en la jornada.

Loeb se hizo con su 22ª victoria en el Campeonato Mundial de Rally Raid tras cruzar en 02h57:54, por delante de los pilotos del equipo Toyota Gazoo Racing, el sudafricano Henk Lategan, a 33 segundos, y el brasilero Moraes, a 01:23.

A pesar de ello, y a consecuencia de no haber logrado pasar del decimoséptimo puesto en la segunda etapa, Loeb no pudo subir al podio en la general. Actualmente, lo lidera Moraes, con un tiempo total de 08h38:07, seguido de Lategan (00:51) y del portugués João Ferreira (02:31).

Ferreira, que se había adueñado del liderato ayer, cayó posiciones tras firmar un décimo puesto en la etapa. Por su parte, el español Carlos Sainz, al volante de su Ford Raptor T1+, finalizó séptimo, y se mantiene cuarto en la general.

En motos, el español Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) rompió con la racha ganadora del australiano Daniel Sanders (RedBull KTM Factory Racing), vencedor en las dos primeras etapas, y se adjudicó el triunfo en la única jornada con recorrido íntegramente español —con inicio y final en Badajoz— en un tiempo de 03h13:51. Sanders le siguió a 03:18 y el argentino Luciano Benavides a 03:19, en la tercera posición.

Por detrás terminaron los estadounidenses del equipo Monster Energy Honda HRC, Ricky Brabec y Skyler Howes, cuarto (03:46) y quinto (04:33), respectivamente. Mientras tanto, el español Edgar Canet (RedBull KTM Factory Racing) fue sexto, a poco más de seis minutos del líder.

Con dicha victoria, y a falta de dos etapas, Schareina da el salto a la cabecera de la general absoluta y destrona a Sanders, que desciende a la segunda posición. Benavides completa el podio.

Este sábado se disputará la cuarta ronda de la carrera, que partirá de la localidad española de Badajoz y regresará a Portugal, con meta en Lisboa. La etapa contará con 271 kilómetros cronometrados.