Las cuentas de Marc Márquez para coronarse en Japón

El piloto español cerró un segundo puesto en el 'esprint', sumando nueve puntos de oro, mientras que Álex, su principal rival en el campeonato, no consiguió ninguno. Para proclamarse campeón este domingo en la carrera principal, Marc deberá conservar, como mínimo, esa misma posición.

Y aunque no logre puntuar en esta carrera, su hermano menor tiene la obligación de cruzar la línea de meta en la novena posición como límite para postergar la celebración.

Esta campaña ha estado marcada por la regularidad del motorista de 32 años, que ha logrado 11 victorias y 14 podios hasta el momento, y por la rivalidad con su hermano, que anhela hacerse con su primer Campeonato del Mundo en la 'categoría reina' de MotoGP, tras lograr uno en Moto3 y otro en Moto 2.

Las combinaciones que le dan el título a Marc Márquez:

1. Si Marc gana o termina segundo en la carrera es campeón (independientemente del resultado de Álex);

2. Si Marc termina tercero y Álex segundo;

3. Si Marc termina sexto y Álex tercero;

4. Si Marc termina noveno y Álex cuarto;

5. Si Marc termina entre el 11º y el 15º y Álex entre el 5º y el 10º puesto.