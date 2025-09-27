Moraes resiste en coches; Sanders arrebata el liderato a Schareina en motos

Al Attiyah, gran favorito de la carrera y que tan solo se había impuesto en el prólogo, se llevó la victoria tras firmar un tiempo de 2h22:36, superando por cerca de dos minutos al francés Sébastien Loeb (Dacia) y por 2:26 al sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing).

A pesar del triunfo del catarí, el brasileño Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing) continúa al frente de la clasificación general, seguido por Lategan en la segunda posición y Loeb en la tercera.

La etapa no fue favorable para el español Carlos Sainz (Ford M-Sport), quien aspiraba a un lugar en el podio, ya que tuvo que detenerse en el kilómetro 140 por problemas mecánicos.

Por el contrario, la española Cristina Gutiérrez (Dacia) aprovechó la oportunidad para escalar posiciones y ahora ocupa el quinto lugar de la general, a poco más de 23 minutos del líder.

En la categoría de motos, Schareina no pudo resistir la presión de Sanders. El australiano, vencedor de las dos primeras jornadas, mantuvo al español a solo 50 segundos durante gran parte de la etapa. Sin embargo, a falta de 40 kilómetros para la meta, Schareina comenzó a mostrar problemas y terminó cediendo, lo que permitió a Sanders firmar una nueva victoria y situarse al frente de la clasificación general.

Sanders cruzó la meta en Lisboa con un tiempo de 2h26:52, y lidera la general con un acumulado de 11h39:36. Schareina, que finalizó segundo a 3:12, regresa a la segunda posición del podio absoluto; mientras que el argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) completó el podio en esta etapa y ocupa también el tercer lugar de la general, aunque a más de doce minutos del líder.

Por detrás llegaron los estadounidenses del equipo Monster Energy Honda HRC: Ricky Brabec, cuarto a 5:52, y Skyler Howes, quinto a 6:15. El salmantino Lorenzo Santolino (Sherco TVS Rally Factory) fue sexto.

La carrera concluirá este domingo con la quinta y última etapa, la más corta en cuanto a tramos cronometrados: 103 kilómetros, con recorrido por la capital costera y montañosa de Portugal.