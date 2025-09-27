Razgatlioglu prolonga su racha en MotorLand Aragón y caída de Bautista

Razgatlioglu salió de nuevo triunfador de la cerrada lucha con el italiano Nicolo Bulega (Ducati), que había sido el mejor en la Superpole disputada con anterioridad y, aunque lo intentó por todos los medios, no pudo con el otomano.

El piloto de BMW tomó el mando y manejó la carrera para llegar en cabeza a un final apretado en el que cerró todos los huecos a su rival y se llevó un triunfo más que valioso por tan solo 0.030 de ventaja, en tanto que cerró el podio el británico Sam Lowes (Ducati), que al final no pudo mantener el ritmo de sus oponentes y cedió casi un segundo.

Bautista se cayó a falta de seis vueltas para el final cuando estaba luchando por adelantar al italiano Danilo Petrucci (Ducati) para instalarse en la cuarta plaza, otro golpe en una temporada más que complicada para el talaverano.

Razgatlioglu lidera la general del Mundial con 494 puntos y se acerca a su tercer título, ya que Bulega se queda con 450, por delante de Petrucci (273), del también italiano Andrea Locatelli (Yamaha) (245) y de Bautista (230).

Xavi Vierge (Honda) fue el mejor español, noveno, mientras que Tito Rabat (Honda) concluyó en el decimoséptimo puesto.