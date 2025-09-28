Bulega (Ducati) se impone en el Gran Premio de Aragón de Superbike; Bautista, tercero

Con sus victorias de este domingo, Bulega pone fin a trece triunfos seguidos del piloto turco y le recorta en la lucha por el campeonato, quedándose a 36 puntos a falta de dos grandes premios: Portugal, en Estoril, y España, en Jerez.

Bautista es quinto con 253 unidades tras los italianos Danilo Patrucci (Ducati) y Andrea Locatelli (Yamaha), tercero y cuarto con 284 y 254 puntos, respectivamente.

Nicolo, que había ganado la Superpole por delante del turco de BMW, del español de Ducati, y de Andrea Iannone, fue el más rápido de salida. Bulega y Toprak pronto pusieron tierra de por medio respecto a un grupo encabezado por Bautista, Rea y Iannone y, a falta de 14 giros, ya tenían más de dos segundos sobre el piloto de Talavera de la Reina (Toledo).

Toprak y Nicolo entablaron una pelea parecida a la que habían llevado a cabo en la Superpole, rebajando sus vueltas rápidas en la disputa por la carrera, mientras que Álvaro se distanciaba de los hasta hacía poco compañeros de grupo y se acercaba al dúo de cabeza consolidando el tercer escalón del podio.

A siete vueltas para la bandera a cuadros, una colada del otomano dejaba al transalpino a más de un segundo por delante. Fue el momento de la carrera.

Bautista recortó sobre Razgatioglu, pero no fue suficiente para darle alcance en los últimos giros, cuando Bulega ya sumaba más de dos segundos sobre la BMW y el británico Sam Lowes se iba al suelo cuando era sexto. Iannone fue cuarto y Rea quinto.

Otro español, Xavi Vierge (Honda), cruzó la meta en la décima plaza.