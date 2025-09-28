El brasileño Lucas Moraes logra en Portugal su primera victoria en el W2RC

La quinta y última etapa de la prueba, con un recorrido cronometrado de 103 kilómetros en Lisboa, tuvo como vencedor al debutante portugués João Ferreira (Toyota Gazoo Racing), que se impuso con un tiempo de 59:29 minutos. Le siguieron el catarí Nasser Al Attiyah (Dacia), a 1:13, y el español Carlos Sainz (Ford M-Sport), a 1:16.

Pese al éxito parcial del luso, fue Moraes quien acabó levantando la corona en la capital portuguesa, tras conservar durante tres jornadas consecutivas el liderato, con un tiempo acumulado de 12h13:05.

El sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing) finalizó segundo, a 53 segundos, mientras que el francés Sébastien Loeb completó el podio, a más de 10 minutos del ganador.

En cuanto a los españoles, Cristina Gutiérrez cerró la prueba en la octava posición de la general, mientras que Sainz, pese a subir al podio en dos etapas, no pudo pasar de la 36ª.

