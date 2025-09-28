El italiano Bulega se impone en la Superpole de Superbike en Aragón, Bautista, tercero
Redacción deportes, 28 sep (EFE).- El italiano Nicolo Bulega (Ducati) se impuso en la Superpole del Gran Premio de Aragón, del Mundial de Superbike, que se disputa este domingo en el circuito de Alcañiz, en Teruel.
Por EFE
28 de septiembre de 2025 - 08:10
Bulega se impuso en la última vuelta al turco Toprak Razgatlioglu (BMW).
El español Álvaro Bautista (Ducati) cruzó la meta en la tercera posición a 0.703 de Bulega por delante del también transalpino Andrea Iannone (Ducati).
Con este triunfo, Bulega puso final a 13 triunfos consecutivos del piloto turco.