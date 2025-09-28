El italiano Bulega se impone en la Superpole de Superbike en Aragón, Bautista, tercero

Redacción deportes, 28 sep (EFE).- El italiano Nicolo Bulega (Ducati) se impuso en la Superpole del Gran Premio de Aragón, del Mundial de Superbike, que se disputa este domingo en el circuito de Alcañiz, en Teruel.