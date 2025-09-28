Automovilismo

Marc Márquez: 'More than a number' ("Más que un número")

Redacción deportes, 28 sep (EFE).- La organización del campeonato del mundo de motociclismo homenajeó al nuevo campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) con un vídeo resumen de toda su carrera deportiva que concluyó con una leyenda más que elocuente: "More than a number" ("Más que un número").

Por EFE
28 de septiembre de 2025 - 03:00
Además, Marc Márquez vistió esa misma leyenda en un chaleco que se puso en el mismo emplazamiento y con un casco completamente rojo, el de Ducati, en el que se podía ver en su visera el número uno de campeón del mundo.

Márquez iguala a siete títulos mundiales de la máxima categoría con el ya retirado campeón italiano Valentino Rossi y se queda a sólo uno del italiano Giacomo Agostini, con el australiano Mick Doohan en la cuarta posición con cinco títulos mundiales.

El español suma con el de hoy nueve títulos mundiales, pues a los de Motogp hay que añadir dos en las categorías pequeñas: uno en 125 c.c. y otro en Moto2.

