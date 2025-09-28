Marc Márquez: 'More than a number' ("Más que un número")

Además, Marc Márquez vistió esa misma leyenda en un chaleco que se puso en el mismo emplazamiento y con un casco completamente rojo, el de Ducati, en el que se podía ver en su visera el número uno de campeón del mundo.

Márquez iguala a siete títulos mundiales de la máxima categoría con el ya retirado campeón italiano Valentino Rossi y se queda a sólo uno del italiano Giacomo Agostini, con el australiano Mick Doohan en la cuarta posición con cinco títulos mundiales.

El español suma con el de hoy nueve títulos mundiales, pues a los de Motogp hay que añadir dos en las categorías pequeñas: uno en 125 c.c. y otro en Moto2.