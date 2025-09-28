Sanders se corona en Portugal y se consagra campeón del mundo de RallyGP

La quinta y última jornada, en un recorrido cronometrado de 103 kilómetros sobre Lisboa, concluyó con el triunfo de Benavides en 59:53 minutos, seguido por sus compañeros de RedBull Sanders, a solo diez segundos, y el español Edgar Canet, tercero con la misma diferencia.

Dicho triunfo marca así la tercera victoria de la temporada para el argentino y la decimoquinta de su carrera en el campeonato mundial. Además, le permitió aferrarse al tercer escalón del podio de la general absoluta, donde finalizó, en la segunda posición, el español Schareina.

Sanders, que mantuvo la regularidad a lo largo de toda la prueba, aseguró matemáticamente el título mundial de RallyGP, entregando a KTM su primera corona de pilotos y consolidando su récord con cuatro victorias en una sola temporada.

La sentencia del segundo y tercer del campeonato mundial se dictará los próximos días 10 y 17 de octubre, cuando se disputa el Rally de Marruecos, la última prueba del calendario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La lucha sigue abierta entre Schareina, Benavides y el estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda), quien concluyó cuarto este domingo.