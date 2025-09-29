Alex Palou se presente a juicio contra McLaren, que le acusa de incumplimiento de contrato

Londres, 29 sep (EFE).- El piloto español Alex Palou, cuatro veces campeón de IndyCar, se presentó este lunes en el Tribunal Comercial de Londres para el juicio que le enfrenta a McLaren Racing, que le reclama, según medios británicos, cerca de 20 millones de dólares (unos 17 millones de euros) por incumplimiento de contrato.