Aprilia Racing confirma que Jorge Martín será intervenido el martes

Martín fue sometido a un examen médico en la clínica del circuito 'Mobility Resort Motegi' donde se constató la lesión, para posteriormente ser trasladado al hospital Dokkyo, en donde se lo sometió a nuevas pruebas, y desde ahí voló a Barcelona.

La intención inicial era que Jorge Martín fuese sometido a una intervención quirúrgica este mismo lunes, pero la misma se realizará finalmente este martes por la mañana, según ha confirmado su equipo.

Martín será operado en la Clínica Dexeus de Barcelona por el equipo de traumatología que dirige el doctor Xavier Mir.

El campeón del mundo de MotoGP en 2024 es vigésimo en la clasificación del mundial 2024 con apenas 34 puntos al no poder disputar el mundial hasta la cuarta carrera de Qatar por la lesión sufrida en pretemporada en Sepang (Malasia) y volver a lesionar en esa cita. Volvió a la competición en la República Checa (Brno) y su mejor resultado fue el cuarto lugar en Hungría.

