Jorge Martín, intervenido con éxito en Barcelona de la clavícula derecha

Martín chocó con su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, durante la carrera sprint del último GP de Japón y abandonó el circuito de Motegi con un fractura con desplazamiento en la clavícula derecha.

El madrileño regresó este domingo a España y hoy ha sido intervenido por el doctor Xavier Mir, especialista en este tipo de lesiones y que la hecho una reducción y fijación de la fractura.

Aprilia no ha precisado un tiempo de recuperación aunque, según ha recordado el equipo, el reglamento le permite no sustituir a Martín por otro piloto para el próximo GP de Indonesia.