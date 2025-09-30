Automovilismo

Jorge Martín, intervenido con éxito en Barcelona de la clavícula derecha

Barcelona, 30 sep (EFE).- El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Aprilia Racing) ha sido operado con éxito este martes de la clavícula derecha en el Hospital Universitario Dexeus de Barcelona, según ha informado su equipo en un comunicado.

30 de septiembre de 2025 - 09:45
Martín chocó con su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, durante la carrera sprint del último GP de Japón y abandonó el circuito de Motegi con un fractura con desplazamiento en la clavícula derecha.

El madrileño regresó este domingo a España y hoy ha sido intervenido por el doctor Xavier Mir, especialista en este tipo de lesiones y que la hecho una reducción y fijación de la fractura.

Aprilia no ha precisado un tiempo de recuperación aunque, según ha recordado el equipo, el reglamento le permite no sustituir a Martín por otro piloto para el próximo GP de Indonesia.

