Acosta recuerda de Mandalika que "la KTM funcionó muy bien"

"Aquí la KTM funcionó bastante bien, pero también lo hizo en Japón y este año se me dio la vuelta el tema", lamenta Acosta, quien recuerda que el año pasado acabó las dos carreras, aunque el esprint "no fue muy bien" porque se fue "atrás, atrás, atrás".

"Luego el domingo, la carrera fue de las más competitivas que hice, porque no acabé muy lejos de Martín y estuve toda la carrera con muy buen ritmo y haciendo las cosas bien", insiste el piloto del Puerto de Mazarrón, quien cree que podrá ser "competitivo".