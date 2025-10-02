Joan Mir se siente competitivo, aunque reconoce que Mandalika no es de su agrado

"Es un momento importante para nosotros porque, paso a paso, logramos nuestros objetivos. Ha sido un camino muy largo sin cosechar éxitos y, desde la mitad de la temporada, empecé a sentir que podría optar a conseguir un buen rendimiento, porque tenía un buen paquete técnico para luchar por mejores resultados y que merecía la pena pelear", recuerda Mir.
"Por una razón u otra no conseguíamos cuadrar un buen resultado, pero en Motegi fue el momento correcto para cuadrar esos resultados y, a partir de ahí, ya sabemos que somos capaces de conseguirlo", añade Mir.
"Este es un circuito muy distinto y tendremos que saber si somos tan competitivos aquí como lo fuimos en Motegi, aunque tengo que reconocer que no es uno de mis circuitos favoritos", insistió el piloto de Honda.