Joan Mir se siente competitivo, aunque reconoce que Mandalika no es de su agrado

Redacción deportes, 2 oct (EFE).- El español Joan Mir (Honda RC 213 V) dijo sentirse competitivo después del tercer lugar del podio que consiguió en el Gran Premio de Japón de MotoGP, en el circuito 'Mobility Resort Motegi', si bien en el circuito de Mandalika, escenario del Gran Premio de Indonesia, reconoció que no es un trazado en el que se sienta "muy cómodo".

Por EFE
02 de octubre de 2025 - 05:50
"Es un momento importante para nosotros porque, paso a paso, logramos nuestros objetivos. Ha sido un camino muy largo sin cosechar éxitos y, desde la mitad de la temporada, empecé a sentir que podría optar a conseguir un buen rendimiento, porque tenía un buen paquete técnico para luchar por mejores resultados y que merecía la pena pelear", recuerda Mir.

"Por una razón u otra no conseguíamos cuadrar un buen resultado, pero en Motegi fue el momento correcto para cuadrar esos resultados y, a partir de ahí, ya sabemos que somos capaces de conseguirlo", añade Mir.

"Este es un circuito muy distinto y tendremos que saber si somos tan competitivos aquí como lo fuimos en Motegi, aunque tengo que reconocer que no es uno de mis circuitos favoritos", insistió el piloto de Honda.

