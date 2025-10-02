Marc Márquez dice sentirse "más cansado que nunca" y lo achaca al "bajón de adrenalina"

Redacción deportes, 2 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), matemáticamente campeón del mundo de MotoGP 2025, confesó en Indonesia que "a nivel corporal, de energía", se siente "más cansado que nunca", ya que, además de a todos los eventos a los que ha acudido tras ganar el campeonato, cree que el cansancio se debe "al bajón de adrenalina".