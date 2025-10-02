Marc Márquez dice sentirse "más cansado que nunca" y lo achaca al "bajón de adrenalina"

"Cuando crucé el domingo la meta, cuando me levanté el lunes después de ser campeón, parecía que no me había entrenado en dos meses, por el simple hecho del bajón de adrenalina de mantener la presión", reconoció Marc Márquez, quien espera que mañana, cuando salga a pista, pueda "reencontrar la energía y volver con la misma intensidad".
Asimismo, aseguró que no le apetece nada subir a la moto: "no me apetece nada ahora, preferiría haber hecho una semana o dos más relajado y descansando y procesando, pero la vida es así y tenemos que subirnos".
"La gente podrá decir lo que quiera, porque es libre de opinar, pero en el pasado era 'venga, va, ahora he ganado, ya he cerrado el título y a intentar ganar las máximas carreras posibles'", explicó, pero a continuación destacar que siente "una cosa diferente". "Siento que tengo que acabar el año sin hacerme daño y con la misma mentalidad de equilibrio y constancia para preparar de la mejor manera el 2026", añadió.
"No tengo ganas de ponerme más presión, que ya he tenido suficiente estos últimos años", recalcó Márquez, quien insiste en que intentará dar su "ciento por ciento", porque asegura que con presión trabaja mejor.
