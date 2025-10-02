Toni Bou: "Mi reto es ganar los 40 títulos mundiales antes de los 40 años"

Este sábado disputa la prueba 'andorrana' del X-Trial y aún tiene objetivos por cumplir, por extraño que parezca para alguien que lo ha ganado todo. El piloto ha atendido a la Agencia EFE en Encamp, en la rueda de prensa de presentación del X-Trial.

Pregunto (P): 38 años y con el hambre de uno que acaba de empezar. ¿Este puede ser su secreto?

Respuesta (R): "100% es así. Es lo que me ha llevado hasta aquí. Esa pasión y esas ganas de ganar siempre. A veces, creo yo, inexplicable, pero hoy día me lo sigo pasando bastante bien".

P: ¿Cómo está su hombro derecho con ese tendón roto?

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

R: "Estoy preocupado porque además me ha enganchado con el inicio de un calendario muy pronto, ya que en el mes de octubre ya es la primera prueba del X-Trial. No queríamos nadie este inicio tan temprano de la competición. Sufrí está lesión en una caída muy tonta en el mes de agosto y rápidamente me di cuenta de que me había hecho bastante daño. Desde aquel día estamos que sí y que no y que nunca te decides. Por una parte me quiero operar para quedar bien y, por otra parte, no quiero perder la oportunidad de intentar volver a ganar este año. Al final, intentaremos arrancar, controlar el tendón cada semana para que no tire para atrás y, si me continua haciendo daño y estamos en el mes de noviembre o diciembre, pasaré por el quirófano y perderé de esta manera el mundial 'indoor'".

R: "Lo sería por cómo está roto y cómo está recuperando mi cuerpo. Eso mismo me hace mantener una pequeña esperanza. Al final, yo me fui el día 15 de agosto a operarme y el médico sólo al verme me dijo 'espérate porque no lo veo nada claro aún'. Primero porque no es una operación que quede 100% increíble, ya que abrir un hombro siempre es difícil, y segundo porque este hombro está ya muy tocado, pero muscularmente está muy bien. La verdad es que está yendo muy poco a poco, pero sí que estoy notando una mejora. Eso sí, veremos hasta donde llego".

R: "Desde agosto sí, pero no me sirve de nada estar quieto. Por ejemplo, paré dos semanas en agosto y fue horrible. El hombro lo que quiere es movilidad y la musculatura lo salva. La única manera de seguir adelante es vigilando con un ritmo de entrenamiento más bajo, pero dando movilidad y a ver cómo llego a la prueba del sábado en Andorra".

P: Cambiando de tema... ¿Cuántas 'víctimas' ha dejado en el camino después de una carrera donde sólo gana uno y este uno es Toni Bou?

R: "Yo me considero muy poco egoísta en mi vida personal y muy egoísta como deportista, porque al final es la única manera de estar allí delante, es decir, intentar pensar en ti, en lo tuyo y, por suerte, el trial es un deporte donde no hay contacto. Haces tu vida y tu historia. Mentalmente me he educado mucho en estos aspectos. Además, no me puedo permitir no ser competitivo, no dar mi 1.000 por 1.000 y, a partir de aquí, que pase lo que tenga que pasar, pero tanto en la previa como en la misma carrera siempre me exijo el máximo de mi".

P: En la prueba del sábado competirán dos pilotos que cuando Toni Bou ganó su primer título mundial no habían nacido. Y ahora falta Adam Raga, su máximo rival de siempre...

R: "Y eso que Adam [Raga] alargó muchísimo su carrera y se retiró con 43 años. La de él ha sido una carrera muy larga y llena de éxitos. Su retirada para mí fue un palo que me dio la vida porque al final te enseña que todo se acaba. Desde que él anunció su retirada yo ya hablo sin problemas del final de mi carrera. Entiendo que tengo que disfrutar la parte que me queda. Siempre seré luchador y intentaré ganar, pero yo he conseguido más de lo que me podía imaginar. Quiero disfrutar de la parte final de mi carrera".

P: Adam Raga, en una entrevista, dijo que quería dedicar más tiempo a su hijo, y Toni Bou no es padre aún...

R: (Sonríe) "Justo tengo a Esther (su pareja) aquí, pero de momento no está en nuestros planes porque estamos mucho tiempo fuera y es muy difícil. Veremos a ver si llega, porque si tiene que llegar será ya, pero de momento nos lo estamos tomando con bastante tranquilidad porque sé que me costaría estar lejos de casa y puede que si pasa entonces precipitaría más mi retirada".

P: Pocos pueden decir que, como Toni Bou, hacen lo que más les gusta y encima no paran de ganar títulos...

R: "Sinceramente he tenido muchísima suerte. Encontrar algo que te guste tanto y poder vivir de esto ya es un gran éxito. Y si ya eres campeón del mundo aún más y por tantos años. Al final, debo mucho a la gente que me ha ayudado a llegar hasta aquí, siempre lo he dicho. En el equipo donde estoy, el Repsol Honda es donde mejor podía estar. Así que sólo puedo decir que me ha tocado la lotería".

P: Pueden llegar está temporada los 40 títulos mundiales antes de cumplir los 40 años. ¿Este es el nuevo reto para alguien que le quedan pocas cosas por conseguir?

R: "Sería increíble y algo espectacular. Intentaré alargar esta lesión lo máximo posible porque confieso que es uno de mis retos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas. No es un objetivo, es un reto. Esta es una parte muy importante de mi carrera".

P: ¿Qué objetivos le quedan por cumplir a Toni Bou?

R: "Pocos. Al final puedo decir que el 40 título mundial, pero también lo dije con el 30, el 20 y el 10. Lo que me queda es disfrutar de esta parte más tranquila de mi carrera e ir más paso a paso y vivir los momentos".

P: ¿La temporada anterior fue la mejor de su carrera?

R: "Yo diría que sí. Fue muy completa. De resultados he tenido mejores y físicamente he estado mejor en otros momentos, pero ha sido una temporada muy buena ya que me he cuidado mucho, he sido mucho más inteligente en muchas carreras, donde he utilizado mi experiencia. Donde no llega el cuerpo llega la experiencia".

P: Ahora se habla mucho de la salud mental en los deportistas de élite, pero Toni Bou no habla mucho de este tema. ¿Ha sufrido en su carrera algún problema de este tipo?

R: "He tenido momentos de estrés, pero siempre lo he sabido llevar muy bien. He sabido entender que el deporte es deporte y que uno tiene que dar el máximo. Lo más importante es afrontar las cosas con felicidad y para mi es clave, ya que en los momentos que he sufrido mucho he sabido donde me he tenido que coger para ser yo y volver a conseguir mi mejor versión, que es siendo feliz y disfrutar de los momentos. Además, siempre que he tenido problemas ha llegado el resultado o ha llegado el campeonato y eso me ha dado ese ánimo y esa confianza de decir 'estoy haciendo lo correcto y el camino es por aquí'".

P: ¿Ha conocido pilotos que hayan tenido problemas de salud mental?

R: Muchos. El deportista está muy expuesto a esto y uno tiene que vigilar mucho. Yo ya he dicho que he estado bien, pero he tenido momentos difíciles y momentos complicados pese a ganar. Muchos deben pensar que el Toni (Bou) como gana le va todo bien, pero un segundo lugar ya es como una derrota y te preguntas qué te ha pasado. Y yo digo es que es muy difícil ganar. Y si es cierto que yo miro a mi alrededor y hay mucha gente con problemas. Es una bola que se va haciendo grande y la tienes que frenar.

P: Gabriel Marcelli, compañero de equipo, joven piloto, y Toni Bou hablando de que su recta final está llegando... ¿Ves el 'nuevo Toni Bou' en algún sitio? En el fútbol ahora llega Lamine Yamal, que dicen que será el 'nuevo Leo Messi'...

R: "Hasta que no ha llegado Lamine Yamal han pasado unos años. Para mí Gabri (Gabriel Marcelli) y Jaime (Busto) son el futuro. Tienen un nivel espectacular y ya serían campeones del mundo sino estuviera yo, que los estoy frenando. Yo, por ejemplo, cuando era más joven, no me enfrente a ningún Toni Bou y puede que mi primer título mundial hubiese llegado mucho más tarde. Por tanto, para mí son ellos el futuro y también suben los hermanos Hemingway (Harry y George) y también Titli (Francesco). Llega gente muy potente y el deporte profesional ha mejorado mucho. Los que tienen más experiencia puede que se impongan, pero es muy difícil decir un nombre".

P: ¿Le gustaría entrar en una máquina del tiempo y poder competir con pilotos como Jordi Tarrés, Marc Colomer o Dougie Lampkin?

R: Me encantaría. Si hubiese una máquina del tiempo es de las primeras cosas que haría seguro. Irme a competir con mi 'prime' contra el 'prime' de estos. Sería muy divertido. No puede ser, los admiro, pero son generaciones incomparables.

P: Qué lástima que Toni Bou compita en un deporte minoritario. ¿Lo piensa?

R: Sí... Es una pena. Este es mi deporte y lo que se me da mejor, pero también tengo que decir que tengo suerte de que, pese a ser minoritario, llevo muchos años viviendo de ello. La gente me conoce mucho más porque llevo 19 años consecutivos ganando y realmente me ha ayudado mucho.

P: Con tantos cambios de normativa en el trial marean al espectador y a los pilotos. ¿Está de acuerdo?

R: "Totalmente. Muchas veces me preguntan... ¿Qué cambiarías del trial para buscar mejoras? Y yo siempre respondo: yo dejaría de hacer cambios. Haría un reglamento muy fácil de entender y está claro que tienen que dejar de hacer cambios ya".

P: Toni Bou es un piloto hecho entre gasolina y ahora llega la moto eléctrica. ¿Cómo lo valora?

R: (Sonríe) "Complicado, porque en 'casa' están haciendo una moto eléctrica muy potente y no puedo decir muchas cosas. Yo siempre pensé que a mi no me tocaría, pero la verdad es que están evolucionando mucho y no se qué acabará pasando. No la he probado, pero la harán competitiva. Yo soy de gasolina y eso siempre lo pensaré".

P: Se abre el Campeonato del mundo 'indoor' en el lugar que reside. Como decía Luis Aragonés: Ganar, ganar y volver a ganar.

R: Es así. Yo saldré a ganar. Es un poco diferente porque pongo por delante mi condición física por mi lesión en el hombro. Me muero de ganas por ser agresivo, pero iré con cabeza porque luego está la prueba de Madrid. Intentaré ir con el freno de mano puesto, pero iré a ganar como siempre.