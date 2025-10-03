Automovilismo

Alonso lidera el primer libre en Singapur

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Singapur, el decimoctavo del Mundial, que se disputa en el circuito urbano de Marina Bay.

Por EFE
03 de octubre de 2025 - 07:35
En su mejor vuelta, el doble campeón mundial asturiano cubrió los 4.927 metros de la calurosa y húmeda pista singapurense -en la que festejó dos de sus 32 victorias en la categoría reina (2008 y 2010)- en un minuto, 31 segundos y 116 milésimas. Exactamente 150 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 276 sobre el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull); que marcó el tercer tiempo, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando.

El segundo entrenamiento libre se disputará -ya de noche, en condiciones similares a las de la calificación de este sábado y de la carrera dominical- a partir de las nueve de la noche (las tres de la tarde en horario peninsular español: las 13:00 horas GMT).

