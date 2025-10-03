Alonso lidera el primer libre en Singapur

En su mejor vuelta, el doble campeón mundial asturiano cubrió los 4.927 metros de la calurosa y húmeda pista singapurense -en la que festejó dos de sus 32 victorias en la categoría reina (2008 y 2010)- en un minuto, 31 segundos y 116 milésimas. Exactamente 150 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 276 sobre el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull); que marcó el tercer tiempo, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando.

El segundo entrenamiento libre se disputará -ya de noche, en condiciones similares a las de la calificación de este sábado y de la carrera dominical- a partir de las nueve de la noche (las tres de la tarde en horario peninsular español: las 13:00 horas GMT).