Alonso lidera el primer libre y Sainz marcó el octavo tiempo en Singapur

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Singapur, el decimoctavo del Mundial, que se disputa en el circuito urbano de Marina Bay; en el que su compatriota Carlos Sainz (Williams) marcó el octavo tiempo.

03 de octubre de 2025 - 07:50
En la mejor de sus 23 vueltas, el doble campeón mundial asturiano cubrió los 4.927 metros de la calurosa y húmeda pista singapurense -en la que festejó dos de sus 32 victorias en la categoría reina (2008 y 2010)- en un minuto, 31 segundos y 116 milésimas. Exactamente 150 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 276 sobre el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull); que marcó el tercer tiempo, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando.

Sainz -que sumó una de sus cuatro victorias en la F1 en esta pista hace dos años- se inscribió octavo en la tabla de tiempos, al quedarse -con el neumático medio y en el mejor de sus 27 giros- a 696 milésimas de Alonso; en una sesión en la que el australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, marcó el quinto tiempo y acabó un puesto por delante de su compañero, el inglés Lando Norris -al que aventaja en 25 puntos en la general-, que, al igual que él, también marcó su vuelta rápida con las gomas blandas.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) marcó el decimonoveno tiempo -a dos segundos y dos décimas del genial piloto asturiano (en una segunda juventud a los 44 años)- de una sesión que acabó con 29 grados centígrados ambientales, 34 en el asfalto y un 78 por ciento de humedad.

El segundo entrenamiento libre se disputará -ya de noche, en condiciones similares a las de la calificación de este sábado y de la carrera dominical- a partir de las nueve de la noche (las tres de la tarde en horario peninsular español: las 13:00 horas GMT).

