Alonso lidera el primer libre y Sainz marcó el octavo tiempo en Singapur

En la mejor de sus 23 vueltas, el doble campeón mundial asturiano cubrió los 4.927 metros de la calurosa y húmeda pista singapurense -en la que festejó dos de sus 32 victorias en la categoría reina (2008 y 2010)- en un minuto, 31 segundos y 116 milésimas. Exactamente 150 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 276 sobre el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull); que marcó el tercer tiempo, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando.

Sainz -que sumó una de sus cuatro victorias en la F1 en esta pista hace dos años- se inscribió octavo en la tabla de tiempos, al quedarse -con el neumático medio y en el mejor de sus 27 giros- a 696 milésimas de Alonso; en una sesión en la que el australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, marcó el quinto tiempo y acabó un puesto por delante de su compañero, el inglés Lando Norris -al que aventaja en 25 puntos en la general-, que, al igual que él, también marcó su vuelta rápida con las gomas blandas.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) marcó el decimonoveno tiempo -a dos segundos y dos décimas del genial piloto asturiano (en una segunda juventud a los 44 años)- de una sesión que acabó con 29 grados centígrados ambientales, 34 en el asfalto y un 78 por ciento de humedad.

El segundo entrenamiento libre se disputará -ya de noche, en condiciones similares a las de la calificación de este sábado y de la carrera dominical- a partir de las nueve de la noche (las tres de la tarde en horario peninsular español: las 13:00 horas GMT).

