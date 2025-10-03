Alonso: "Ojalá estemos mañana en la Q3 y el domingo en los puntos"

"Estamos algo mejor que en los anteriores Grandes Premios", admitió Alonso, en una interminable segunda juventud a los 44 años, que este viernes había liderado la tabla de tiempos del primer libre, disputado de día -a diferencia del segundo, ya de noche y en similares condiciones a las esperadas en la calificación y la carrera-. "Vamos a intentar afinar la configuración, porque aún no estoy contento con el eje delantero, ya que el coche tiene algo de subviraje", precisó, no obstante, el doble campeón mundial asturiano; en un video difundido por la propia F1 este viernes en Marina Bay.

"Desde la primera vuelta del primer entrenamiento libre nos sentimos cómodos en el coche; y encontramos los límites bastante rápido", apuntó Alonso en el circuito en el que festejó dos de sus 32 triunfos en la categoría reina (2008 y 2010), en la que cuenta 106 podios.

"Ojalá estemos en la Q3 mañana y en los puntos el domingo", manifestó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que, entre otras, celebró dos victorias en las Seis Horas de Spa-Francorchamps (Bélgica) y otras dos en las muy prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

"Efectivamente, ha sido uno de los mejores viernes del año. Está bien haber acabado entre los mejores cuatro en las dos sesiones. Pero el test de verdad será mañana en la calificación", comentó Alonso este viernes en la calurosa y húmeda pista de Marina Bay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy