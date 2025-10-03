Colapinto: Probamos muchas cosas distintas, que es para lo que están los viernes

"Tuvimos un día productivo en pista hoy, probando muchas cosas diferentes en el coche, que para eso están los viernes; y tenemos muchos datos útiles que revisar esta noche, para asegurarnos de que estamos en la mejor posición posible para afrontar la calificación de mañana", dijo.

El de Pilar (provincia de Buenos Aires), que debutó en la Fórmula 1 en 2024, añadió que "adelantar va a ser complicado en esta pista", por lo que calificó de "importante" el hecho de "arrancar lo más alto posible en parrilla" para "tener un buen fin de semana".

"Nos las apañamos para dar muchas vueltas y completar la mayor parte del programa, a pesar de que la segunda sesión estuvo interrumpida con algunas banderas rojas", manifestó Colapinto desde el circuito de Marina Bay.