El español Manuel González bate en dos ocasiones el récord de la categoría

Con 1:32.680 y 1:32.597, 'Manugas' González batió el récord de Moto2 que él mismo había establecido el primer día al rodar en 1:32.996.

La segunda sesión de Moto2 comenzó con mucha actividad en los talleres y también en pista, en donde hubo numerosas caídas iniciales, con los españoles Jorge Navarro (Forward) e Iván Ortolá (Boscoscuro), el japonés Ayumu Sasaki (Kalex), el neerlandés Collin Veijer (Kalex) y el italiano Tony Arbolino (Boscoscuro) como principales protagonistas, aunque sin daños físicos reseñables en todos ellos.

No fueron las únicas víctimas propiciatorias, pues según fueron avanzando los entrenamientos y los pilotos buscaron los límites del trazado indonesio, se produjeron nuevas caída, como la protagonizada por el campeón del mundo de Moto3 en 2024, el colombiano de origen español David Alonso (Kalex), que se fue por los suelos en la curva cinco.

Alonso tuvo que pasar por la clínica del circuito al propinarse un fuerte golpe después de conseguir regresar hasta su taller sobre la moto.

En tanto, en pista mandaba el líder del campeonato, que había rebajado su mejor tiempo personal y el de la categoría hasta el 1:32.680, que ya era nuevo récord absoluto de Moto2 y estaba por debajo de su mejor tiempo del primer día, 1:32.996.

Y no fue el último récord del líder del campeonato, pues antes de concluir la tanda libre volvió a rebajar su mejor marca personal y de Moto2 al rodar en 1:32.597, tres décimas de segundo más rápido que el brasileño Diogo Moreira (Kalex), Daniel Holgado (Kalex) y el belga Barry Baltus (Kalex).