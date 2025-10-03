El italiano Luca Marini lidera, el campeón en título, Marc Márquez, es quinto

Marini logró un mejor tiempo, casi al final de la sesión, de 1:30.809, con el que se adjudicó la primera posición, por delante del español Pedro Acosta (KTM RC 16) y del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP).

El español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24) fue la primera 'víctima' de la tanda libre, al irse por los suelos en la curva ocho, tras perder adherencia en el tren delantero de su moto. Sin daños físicos para el piloto, pero sí mecánicos, el piloto murciano tuvo que regresar corriendo a su taller para coger la segunda moto.

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) fue el primer líder de la sesión con sendos registros casi consecutivos de 1:32.585 y 1:31.831, mientras que los pilotos oficiales de Ducati, siempre protagonistas, iban 'afilando' sus armas.

En ese trabajo Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) fue el primero en arrancar un resultado positivo al rodar en 1:31.572, todavía lejos de la mejor vuelta rápida de Jorge Martín en 2024, 1:29.088.

Tras un primer paso por su taller, Marc Márquez regresó a pista para volver a rebajar su mejor tiempo en algunas décimas de segundo, con 1:31.271 y algún que otro susto (curva uno), seguido a varias décimas de segundo por el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) y el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1).

Pero la tanda todavía tenía muchos minutos por delante y se pudieron ver cambios tras la estela del ya matemáticamente campeón del mundo de 2025, con Marco Bezzecchi acercándose a escasamente 67 milésimas de segundo, pero también con un trabajo positivo de los españoles Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) o Joan Mir (Honda RC 213 V), que en Japón logró su primer podio de la temporada.

El de Marc Márquez no fue el único susto en la segunda parte de la sesión, en la que Pedro Acosta (KTM RC 16) tuvo que tirar de 'habilidad' para evitar un serio percance entre las curvas catorce y quince del trazado indonesio.

Acosta, octavo por entonces, volvió a marcar parciales de vuelta rápida, en los dos primeros, pero un nuevo susto de la rueda trasera de su moto le obligó a 'abortar' el intento.

Otro español fue el encargado de protagonizar la sorpresa, pues Alex Rins rodó con su Yamaha YZR M 1 en 1:31.235, que le daba el primer puesto, aunque le duró poco ese liderato, con un Acosta que a la tercera fue la vencida y logró rodar en 1:30.945.

Esos instantes finales sirvieron para que muchos pilotos se aplicasen a fondo para preparar la práctica oficial de la tarde y por ello que a Acosta le durase también poco su primer puesto, superado en 136 milésimas de segundo por el italiano Luca Marini, con su compatriota Marco Bezzecchi en el tercer puesto, justo por delante de Alex Rins y Marc Márquez.

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), vencedor tanto de la carrera 'sprint' como del gran premio en Japón, no estuvo en esta ocasión tan acertado y la primera tanda libre la acabó en una retrasada decimoséptima posición.