Piastri dominó el segundo libre en Singapur; Alonso fue cuarto y Sainz, octavo

En la mejor de sus 19 vueltas, Piastri cubrió los 4.927 metros de la calurosa y húmeda pista singapurense en un minuto, 30 segundos y 714 milésimas, 132 menos que el francés Isack Hadjar (RB) y con 143 sobre el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull); que por la noche repitió el tercer tiempo diurno, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando.

Alonso -que había sido primero de día en la pista en la que festejó dos de sus 32 victorias en la categoría reina (2008 y 2010)- marcó el cuarto tiempo de la sesión nocturna. En el mejor de sus 19 giros, el doble campeón mundial asturiano se quedó a 163 milésimas de Piastri, que lidera el Mundial con 25 puntos de ventaja respecto a su compañero, el inglés Lando Norris, que acabó quinto el ensayo, a 483.

Sainz -que viene de firmar su primer podio con Williams, al acabar tercero en Azerbaiyán- repitió veinte veces el trazado del circuito en el que hace dos años logró uno de sus cuatro triunfos en la categoría reina; y en el mejor de ellos se quedó, asimismo con las gomas blandas, a 585 milésimas de Piastri, con el octavo crono.

Durante la sesión, en la que el argentino Franco Colapinto (Alpine) marcó de nuevo el decimonoveno crono (a dos segundos y 425 milésimas, en la mejor de sus 20 vueltas), se rodó bastante menos de lo esperado, a causa de las dos interrupciones -con bandera roja- provocadas por los accidentes, por fortuna sin daños personales, del inglés George Russell (Mercedes) y del neozelandés Liam Lawson (RB).

El tercer y último entrenamiento libre se disputará este sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. Prevista a 62 vueltas, para completar un total de 305,3 kilómetros.