Piastri dominó el segundo libre en Singapur; Alonso fue cuarto y Sainz, octavo

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del campeonato, marcó el mejor tiempo este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Singapur, el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Marina Bay; donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) se inscribieron cuarto y octavo, respectivamente, en la tabla de tiempos.

03 de octubre de 2025 - 11:35
En la mejor de sus 19 vueltas, Piastri cubrió los 4.927 metros de la calurosa y húmeda pista singapurense en un minuto, 30 segundos y 714 milésimas, 132 menos que el francés Isack Hadjar (RB) y con 143 sobre el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull); que por la noche repitió el tercer tiempo diurno, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando.

Alonso -que había sido primero de día en la pista en la que festejó dos de sus 32 victorias en la categoría reina (2008 y 2010)- marcó el cuarto tiempo de la sesión nocturna. En el mejor de sus 19 giros, el doble campeón mundial asturiano se quedó a 163 milésimas de Piastri, que lidera el Mundial con 25 puntos de ventaja respecto a su compañero, el inglés Lando Norris, que acabó quinto el ensayo, a 483.

Sainz -que viene de firmar su primer podio con Williams, al acabar tercero en Azerbaiyán- repitió veinte veces el trazado del circuito en el que hace dos años logró uno de sus cuatro triunfos en la categoría reina; y en el mejor de ellos se quedó, asimismo con las gomas blandas, a 585 milésimas de Piastri, con el octavo crono.

Durante la sesión, en la que el argentino Franco Colapinto (Alpine) marcó de nuevo el decimonoveno crono (a dos segundos y 425 milésimas, en la mejor de sus 20 vueltas), se rodó bastante menos de lo esperado, a causa de las dos interrupciones -con bandera roja- provocadas por los accidentes, por fortuna sin daños personales, del inglés George Russell (Mercedes) y del neozelandés Liam Lawson (RB).

El tercer y último entrenamiento libre se disputará este sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. Prevista a 62 vueltas, para completar un total de 305,3 kilómetros.

