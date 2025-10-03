Piastri: "Ha sido un buen primer día; tengo ganas de ver lo que podemos hacer mañana"

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial de Fórmula Uno, que este viernes marcó el mejor tiempo en los entrenamientos libres para el nocturno Gran Premio de Singapur, el decimoctavo del año, declaró en el circuito urbano de Marina Bay que "ha sido un buen primer día" y que tiene "ganas de ver lo que" pueden "hacer" este sábado.