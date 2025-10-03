Piastri: "Ha sido un buen primer día; tengo ganas de ver lo que podemos hacer mañana"

"Un buen primer día", afirmó, tras bajarse del coche, Piastri, de 24 años, que, después de haber marcado el quinto tiempo de día, registró el mejor crono de toda la jornada en el entrenamiento nocturno, en condiciones similares a las de la calificación de este sábado y de la carrera dominical.
"Tenemos muchas cosas que repasar, pero creo que ha sido un buen arranque", apuntó el prodigio de Melbourne, que, con siete victorias este año, lidera el Mundial con 324 puntos, 25 más que su compañero, el inglés Lando Norris, que acabó la jornada con el quinto tiempo: a 483 milésimas.
"El ritmo era sólido y aprendí muchas cosas, que era el principal asunto hoy", indicó Piastri, que el año pasado acabó tercero en la calurosa y húmeda pista singapurense, en una carrera que ganó Norris y que acabó segundo el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero este viernes, a 143 milésimas de la nueva estrella 'aussie'.
"De momento, todo se siente bastante bien; así que estoy entusiasmado y con ganas de ver lo que podemos hacer mañana", declaró el líder del Mundial este viernes en Singapur.
