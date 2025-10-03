Sainz: "Hemos sido relativamente competitivos durante todo el día"

"Hemos sido relativamente competitivos durante todo el día. En el segundo entrenamiento libre salimos con unos reglajes diferentes y tuvimos más problemas en comparación con el primero, por lo que es posible que le echemos un vistazo y retornemos a la configuración original", comentó el piloto madrileño, de 31 años, que hace dos domingos logró su primer podio con Williams al acabar tercero el Gran Premio de Azerbaiyán.

"Tenemos deberes por hacer esta noche, ya que parece que tenemos problemas de nuevo con los neumáticos blandos", precisó Sainz en la pista en la que hace dos años logró una de sus cuatro victorias en la categoría reina.

El piloto de Williams señaló que "la posición en la calificación lo es todo aquí", por lo que deberá elegir "el ritmo adecuado y tomar las decisiones correctas antes de (la cronometrada principal de) mañana".