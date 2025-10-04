Alonso: “Toca sufrir y luchar por algún punto”

“Si ya pensamos que Entrar en la Q3 iba a ser un objetivo fuerte, mañana los puntos se complican”, analizó el asturiano. “Saliendo décimos en la zona sucia, que en esta pista se nota mucho, creo que nos va a hacer posiblemente algunas posiciones en la salida. Entrar en el top 10 de la carrera será una tarea difícil”, agregó.

“Vamos mejor este fin de semana que en los últimos, pero no han fallado ningunos de los favoritos, y si están todos ahí sin errores y no hay banderas rojas por medio, hacer el noveno o décimo puesto es lo único que podemos alcanzar”, destacó.

“La pista ha estado bastante estable y no creo que pase nada extraordinario mañana. Para lograr una mejor clasificación necesitaríamos una serie de factores increíbles. Por ahora no hemos tenido nada de eso e incluso hoy no hemos alcanzado el ritmo del viernes. Ahora nos toca sufrir y luchar por puntuar”, concluyó.