Russell: “Lo importante ahora es la carrera y luchar por una buena posición”

“Hasta ahora no teníamos mucha confianza en el coche, pero ya que la Q2, tras hacer una buena vuelta, sentí que teníamos algo más en el bolsillo. Eso me hizo recordar que da igual lo que pasa el viernes, porque lo importante es lo que haces en la Q3. Y esta noche recordaré que da igual la calificación sino lo que haces en carrera, donde intentaré luchar por una buena posición”, agregó.

A pesar de tener al lado al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en la primera línea de salida este domingo, la gran consigna de Russell será “tener una buen arranque y hacer una buena carrera". "No pienso demasiado en el rival que tengo al lado, que se le conoce por salir bien”, añadió.

“Me preocupa un poco el ritmo de carrera, porque no he hecho tanda larga tras el choque en los libres. Hemos hecho muchos cambios y los neumáticos parecen mejores, por lo que parece factible hacer una parada mañana, pero esta noche analizaremos las opciones de si ir a una o a dos”, comentó.