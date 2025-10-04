Sainz: “En carrera seguro que el coche irá mejor; la cosa será ver cómo remontamos”

“En carrera seguro que el coche irá mejor; la cosa será ver cómo adelantar con nuestra estrategia”, apostilló.

“Tuvimos que hacer un par de cambios en el monoplaza en esta jornada que no han funcionado. Aun así, es muy complicado de entender por qué nos ha ocurrido esto en varias ocasiones, que en las calificaciones sufrimos más que en los entrenos libres por las ruedas”, afirmó el español.

“Hoy no sentía que fuera cuestión de los neumáticos, sino más bien que hemos perdido bastante ‘grip’ -agarre- trasero, sobre todo en el último sector, lo que nos ha condicionado en los tiempos”, destacó.

“Mañana seguro se pueden hacer cosas en un circuito como es Singapur. El coche irá mejor; la cuestión será analizar cómo podemos remontar. El año pasado fue posiblemente una de las ediciones Marina Bay más aburridas. Esperemos que en esta ocasión haya más movimiento y que funcione la estrategia”, añadió.

