Aldeguer reconoce que le dolió la derrota en la 'sprint' pero la victoria le motiva

"Cuando ayer vi que todo el mundo estaba contento y que Bezzecchi realmente había sido más competitivo que yo, que tenía más experiencia que yo en esta categoría, me quedé mucho más tranquilo", reconoce Aldeguer.

"Hoy he salido sin expectativas, pero sabía que segundo podía hacer, según el ritmo que tenía, y estaba esperando durante toda la carrera a Bezzecchi, para ser sincero, ya que a mi no me han marcado nada y tampoco había pedido que me marcaran nada, y creo que ahí ha estado la clave de mantener el ritmo y estar súper concentrado", ha afirmado el segundo vencedor más joven de un gran premio de MotoGP.

"Ganar hoy la verdad es que me da motivación para el resto de la temporada y estar en números de grandes campeones pues motiva más", ha insistido Fermín Aldeguer.

De la primera victoria, ha señalado que "todo el mundo lo piensa, lo sueña y lo espera", pero que "no se sabe", y "tienes que empezar poniéndote objetivos y cumplirlos y eso es lo que te va motivando".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La verdad es que tenemos que estar súper orgullosos de lo que hemos hecho, incluso antes de venir aquí, y esto es la recompensa al trabajo que hemos hecho", recordó Fermín Aldeguer.