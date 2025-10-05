Alonso acaba séptimo en Singapur tras penalización de Hamilton
Redacción deportes, 5 oct (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que cruzó octavo la meta del Gran Premio de Singapur, el decimoctavo del año, ascendió un puesto y concluyó finalmente séptimo este domingo gracias a la penalización de cinco segundos recibida por el inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que perdió una plaza y finalizó octavo en el circuito urbano de Marina Bay.
Por EFE
05 de octubre de 2025 - 14:15
Hamilton, séptuple campeón mundial, fue sancionado al saltarse varias veces los límites de pista, por lo que recibió la citada penalización, que acaba de ser anunciada en el circuito de Marina Bay.
Por consiguiente, el doble campeón mundial asturiano sumó seis puntos en lugar de cuatro este domingo; al contrario del británico.