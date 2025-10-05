Alonso: Tuvimos una buena carrera esta noche, el coche se comportó bien

"Tuvimos una buena carrera esta noche y el coche se comportó bien. Me gusta correr aquí, a pesar de que es una carrera muy exigente en el plano físico", comentó el doble campeón mundial asturiano, que logró dos de sus 32 victorias en la categoría reina en la muy calurosa y húmeda pista de Marina Bay: en 2008, con Renault; y en 2010, a bordo de un Ferrari.

"Teníamos buen ritmo en las dos tandas y el equipo tomó una buena decisión al instalar los neumáticos medios, algo que nos permitió remontar después de un 'pit stop' demasiado lento", comentó Alonso, en una interminable segunda juventud a los 44 años.

"Ojalá que podamos sumar más puntos en las pruebas que quedan hasta el final del campeonato", deseó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que, entre otros triunfos, repitió victoria -con Toyota- en las muy prestigiosas 24 Horas de Le Mans.