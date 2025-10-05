Automovilismo

Andrea Stella: "Es una sensación increíble que quiero compartir con todos en el equipo"

Redacción deportes, 5 oct (EFE).- El ingeniero italiano Andrea Stella, jefe de equipo de McLaren, escudería que este domingo revalidó, de forma matemática, el título mundial de constructores de Fórmula Uno -a falta de seis pruebas para el final-, declaró en Singapur que "es una sensación increíble que" quiere "compartir con todos" los integrantes de la escuadra de Woking.

05 de octubre de 2025 - 15:40
McLaren necesitaba sumar al menos trece puntos este domingo y, con el tercer puesto del inglés Lando Norris y el cuarto del australiano Oscar Piastri, líder del Mundial -con 22 de ventaja sobre el anterior- capturó 27 en Marina Bay, por lo que el equipo inglés certificó de forma matemática su décimo título de constructores desde su fundación, en 1966.

"Es una sensación increíble, una emoción tremenda que quiero compartir con el equipo; estoy muy agradecido a todos por su trabajo", comentó Stella, nacido en Orvieto hace 54 años.

"Cuando aún faltan seis carreras parece increíble que ya tengamos el título, pero esto se debe al estupendo trabajo que se ha hecho en McLaren", apuntó el italiano.

"Gracias a nuestros seguidores, a nuestros patrocinadores y a nuestros socios técnicos. Éste es un trabajo de equipo y es estupendo que el trabajo en equipo te dé recompensas como éstas", añadió Andrea Stella después del Gran Premio de Singapur.

