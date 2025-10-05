Andrea Stella: "Es una sensación increíble que quiero compartir con todos en el equipo"

McLaren necesitaba sumar al menos trece puntos este domingo y, con el tercer puesto del inglés Lando Norris y el cuarto del australiano Oscar Piastri, líder del Mundial -con 22 de ventaja sobre el anterior- capturó 27 en Marina Bay, por lo que el equipo inglés certificó de forma matemática su décimo título de constructores desde su fundación, en 1966.
"Es una sensación increíble, una emoción tremenda que quiero compartir con el equipo; estoy muy agradecido a todos por su trabajo", comentó Stella, nacido en Orvieto hace 54 años.
"Cuando aún faltan seis carreras parece increíble que ya tengamos el título, pero esto se debe al estupendo trabajo que se ha hecho en McLaren", apuntó el italiano.
"Gracias a nuestros seguidores, a nuestros patrocinadores y a nuestros socios técnicos. Éste es un trabajo de equipo y es estupendo que el trabajo en equipo te dé recompensas como éstas", añadió Andrea Stella después del Gran Premio de Singapur.
