Australia encabeza el Motocross de las Naciones, con España en la séptima plaza

Países Bajos, Bélgica, Alemania, Estados Unidos y Francia se han clasificado, por ese orden, entre Australia, defensora del título, y España en los entrenamientos y la carrera de clasificación.

Jett Lawrence (Honda), ganó para los oceánicos la primera prueba de clasificación, con el español Rubén Fernández (Honda) en la cuarta plaza, mientras que el belga Sacha Coenen (KTM) cruzó en cabeza la prueba previa de MX2.

Otro australiano, Hunter Lawrence (Honda), fue el primero en la carrera que cerró la jornada en el circuito Ironman Raceway, de Indiana.