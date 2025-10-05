Colapinto: Fue una carrera larga y divertida, pero no teníamos el ritmo suficiente

"Fue una carrera larga, con muchas batallas y divertida, pero, a la hora de la verdad, no teníamos el ritmo necesario y perdimos algunos puestos al final de la carrera, con los neumáticos desgastados", declaró Colapinto, nacido en Pilar (Buenos Aires) hace 22 años.

"Tuve una buena salida y avancé unos cuantos puestos en las primeras curvas", comentó el argentino, que disputó en Singapur la duodécima prueba desde que retornase a la categoría reina, reemplazando al australiano Jack Doohan a partir del Gran Premio de Emilia-Romagna, en Imola (Italia).

"Íbamos bien, en la zona media, con los neumáticos blandos, pero paramos pronto para intentar hacer un undercut; intentamos gestionar de a mejor manera posible los neumáticos, que tenían mucha degradación y tuvimos que salirnos de trazada varias veces a causas de las banderas azules (de doblado) y no pudimos contener a los coches que iban por detrás con ruedas más frescas", explicó Colapinto tras acaba decimosexto en Singapur.