El español Manuel González, descalificado de la carrera por usar un 'software' prohibido

Esa utilización, explica el panel de comisarios de Dirección de carrera, que "contraviene el artículo 2.5.3.5.11 Electrónica del Reglamento del Campeonato, que sólo permite la unidad de control electrónico de encendido/inyección de combustible (ECU, con registrador de datos integrado), la unidad de medición inercial (IMU), el salpicadero y el panel de interruptores suministrados por el proveedor oficial".

Y recalca que "cualquier ECU utilizada en una máquina de Moto2 en un evento de grandes premios debe estar registrada ante el director técnico y debe permanecer sin modificaciones en el 'hardware' y el 'software' tal y como la entrega el proveedor oficial, con la excepción de los ajustes normales de puesta a punto permitidos".

"Está prohibido el uso de cualquier dispositivo o módulo adicional para modificar las señales enviadas desde la ECU a los actuadores y los inyectores, los sistemas de derivación y el encendido deben funcionar exclusivamente con la señal original y sin modificar", recalca el Panel de Comisarios, que impone la sanción de descalificar al líder del mundial de Moto2.

De esta manera, Manuel González, que contaba con 29 puntos de ventaja sobre el brasileño Diogo Moreira tras la carrera de Indonesia, se queda con apenas nueve puntos por delante de él y 33 respecto al español Arón Canet, quien con la sanción asciende al tercer peldaño del podio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy