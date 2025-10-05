Marc Márquez, disgustado, destaca que "no es la mejor manera de celebrar el campeonato"

Marc Márquez no sabrá el alcance real de su lesión hasta llegar a Madrid, hacia donde viaja este mismo domingo, pero ha comentado que sabía que "este Gran Premio de Indonesia estaba siendo un poco difícil", aunque hoy se estaba "empezando a sentir mejor".
"En el warm up habíamos dado un gran paso, no sé cómo habría ido en carrera, porque solo he hecho cinco o seis curvas, pero lo cierto es que estoy triste porque tengo alguna lesión en mi clavícula derecha, aunque al final es un incidente de carrera", comentó el ya campeón del mundo de MotoGP.
Y reconoció que "Marco ya vino y me pidió disculpas". "Estas cosas ocurren, algunas veces las haré yo otras las harán otros, pero nadie lo hace a propósito", puso de relieve.
"Acepto sus disculpas, Marco admitió su error y ahora voy a volar lo antes posible a Madrid para intentar entender con los doctores exactamente qué lesión tengo. Intentaré volver lo antes posible, pero dentro de los límites de la recuperación", ha señalado Marc Márquez.
