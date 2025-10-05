Marc Márquez, disgustado, destaca que "no es la mejor manera de celebrar el campeonato"

Redacción deportes, 5 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducatio Desmosedici GP25), embestido en la primera vuelta por el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), ha destacado que para él "no es la mejor manera de celebrar el campeonato".