McLaren logra su décimo título mundial de constructores de Fórmula Uno

Redacción deportes, 5 oct (EFE).- La escudería McLaren, la del líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri y del inglés Lando Norris -segundo en la general- revalidó este domingo, de forma matemática y en el Gran Premio de Singapur, el título Mundial de constructores de Fórmula Uno, el décimo que consigue desde la fundación del equipo, en 1966.

05 de octubre de 2025 - 10:55
Al equipo que dirige el italiano Andrea Stella le bastaba con sumar trece puntos para asegurar la repetición del título logrado el año pasado. Con el tercer puesto de Norris y el cuarto de Piastri superó con creces esa marca (capturó 27 unidades entre ambos) y festejó un nuevo éxito para la escudería de Woking, en el circuito urbano de Marina Bay y a falta de seis carreras.

McLaren ganó su primer título de escuderías en 1974 y festejó el segundo diez años después. Y antes de los de esta temporada y la anterior, ganó el Mundial de constructores en 1985, capturó cuatro coronas seguidas -entre 1988 y 1991- y otra más en 1998.

