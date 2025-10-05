McLaren logra su décimo título mundial de constructores de Fórmula Uno

Al equipo que dirige el italiano Andrea Stella le bastaba con sumar trece puntos para asegurar la repetición del título logrado el año pasado. Con el tercer puesto de Norris y el cuarto de Piastri superó con creces esa marca (capturó 27 unidades entre ambos) y festejó un nuevo éxito para la escudería de Woking, en el circuito urbano de Marina Bay y a falta de seis carreras.

McLaren ganó su primer título de escuderías en 1974 y festejó el segundo diez años después. Y antes de los de esta temporada y la anterior, ganó el Mundial de constructores en 1985, capturó cuatro coronas seguidas -entre 1988 y 1991- y otra más en 1998.