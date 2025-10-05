Russell: Realmente contento con nuestra victoria, en una pista que no se me daba muy bien

Redacción deportes, 5 oct (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes), que ganó este domingo el Gran Premio de Singapur, el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el caluroso y húmedo circuito de Marina Bay, que está "realmente contento con" su "victoria, en una pista que no se" le "daba muy bien".