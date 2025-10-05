Russell: Realmente contento con nuestra victoria, en una pista que no se me daba muy bien

"Estoy realmente contento con nuestra victoria, en una pista que no siempre se me daba muy bien en años anteriores, quizá por mi propia culpa", comentó Russell, de 27 años, que había salido desde la 'pole' y que logró este domingo su quinta victoria en la Fórmula Uno; la segunda del año, después de la lograda en Montreal (Canadá).
"Tampoco habíamos empezado de la mejor manera el fin de semana, pero en la Q3 (tercera ronda de la calificación) de ayer me notaba realmente bien en el coche; y esa sensación se mantuvo hasta hoy", declaró el piloto de King's Lynn.
"Ha sido una carrera realmente larga, por lo que estaba realmente contento de ver la bandera a cuadros, pero al final lo tuvimos todo bajo control", indicó el inglés de Mercedes.
"Nuestro objetivo es acabar segundos en el Mundial de constructores este año. Y este resultado nos ayuda en nuestro empeño; aunque nos quedan seis carreras hasta que acabe el campeonato", apuntó.
"Tendremos que dar lo mejor de nosotros si queremos lograrlo, pero ojalá podamos mantener esta racha en Austin (Estados Unidos) y en Ciudad de México", manifestó Russell tras ganar en Marina Bay. "Felicitaciones a McLaren por el título de constructores", añadió.