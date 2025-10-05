Sainz: Dadas las circunstancias, podemos estar contentos y orgullosos del rendimiento hoy

"Dadas las circunstancias, podemos estar contentos y orgullosos de nuestro rendimiento hoy. Fue una carrera del tirón, sin coches de seguridad, pero aún así fuimos capaces de progresar a lo largo del grupo y capturar un punto muy valioso, después de haber salido desde la decimoctava posición", comentó Sainz, de 31 años, que logró una de sus cuatro victorias en la F1 en esta pista hace dos años.

"Fuimos capaces de extender nuestras gomas medias en carrera más que nadie; y en el momento que puse las blandas, pude hacer una tanda muy rápida con buenos adelantamientos en pista", explicó el talentoso piloto madrileño, que venía de acabar tercero en Azerbaiyán, donde subió por vigésima octava vez a un podio de la categoría reina, la primera con Williams.

"Podíamos haber estado peleando más arriba hoy, pero en cualquier caso estoy muy contento de nuestra ejecución de carrera. Nos quedaremos con las enseñanzas y comenzaremos a preparar las próximas carreras", apuntó Sainz, que afronta su undécima temporada en la división de honor, la primera en la escudería de Grove.