Australia gana el Motocross de las Naciones en Estados Unidos; España, décima

Redacción deportes, 6 oct (EFE).- El equipo australiano revalidó su título en el Motocross de las Naciones, que se ha disputado en Crawfordsville, en los Estados Unidos, donde España finalizó en la décima plaza de la general.

Por EFE
06 de octubre de 2025 - 02:45
El australiano Jett Lawrence (Honda) ganó la primera carrera, MXGP-MX2, en la que el español Rubén Fernández (Honda) se clasificó en el tercer puesto, mientras que en la segunda, MX2-Open, fue otro australiano, Hunter Lawrence (Honda), el más rápido.

En la tercera prueba, MXGP-Open, el mayor de los Lawrence, Hunter, repitió victoria para que su país revalidara el título en esta competición disputada en el estado de Indiana.

Estados Unidos ocupó el segundo lugar del podio por delante de Francia, Bélgica, Eslovenia, Italia, Suecia, Suiza, Letonia y España.

