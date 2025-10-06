Australia gana el Motocross de las Naciones en Estados Unidos; España, décima

El australiano Jett Lawrence (Honda) ganó la primera carrera, MXGP-MX2, en la que el español Rubén Fernández (Honda) se clasificó en el tercer puesto, mientras que en la segunda, MX2-Open, fue otro australiano, Hunter Lawrence (Honda), el más rápido.

En la tercera prueba, MXGP-Open, el mayor de los Lawrence, Hunter, repitió victoria para que su país revalidara el título en esta competición disputada en el estado de Indiana.

Estados Unidos ocupó el segundo lugar del podio por delante de Francia, Bélgica, Eslovenia, Italia, Suecia, Suiza, Letonia y España.