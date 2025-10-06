Localidad española de Los Palacios premiará a José Antonio Rueda con su peso en tomates

El Ayuntamiento ya diseña el homenaje que se le ofrecerá al deportista, que a finales de este mes cumplirá 20 años, en un municipio en el que es tradición regalar a sus vecinos ilustres la cantidad de tomates equivalente a su peso.

De esta forma, según han informado a EFE fuentes municipales, seguirá el camino de deportistas como los futbolistas Jesús Navas, Fabián Ruiz y Pablo Páez 'Gavi', y además será nombrado 'Joven del año 2025' en cuanto sea posible.

José Antonio Rueda se adjudicó matemáticamente el título mundial al vencer el Gran Premio de Indonesia de Moto3, que tuvo un final muy accidentado que obligó a mostrar bandera roja a la Dirección de Carrera.

Rueda disputa la victoria de una carrera que lideraba cuando sus compatriotas Adrián Fernández (Honda) y David Muñoz (KTM) se tocaron, lo que hizo que éste último cayera de manera violenta y fuese la causa de la bandera roja, que además supuso una sanción de doble 'vuelta larga' a Fernández y la pérdida del podio para Máximo Quiles (KTM), que por entonces no había cumplido con la 'vuelta larga' que se le impuso.

Tras ganar el campeonato, ha asegurado que "ha sido un momento "increíble" y reconoció que había "soñado con este día desde que tenía 6 años".

"Es difícil encontrar las palabras adecuadas, pero quiero agradecer a mis padres por todo lo que han hecho por mí y por enseñarme el camino correcto para la vida", recordó Rueda en la nota de prensa de su equipo, en la que también tuvo palabras para "todos los que me han ayudado en el camino y desde el principio de este viaje".

"Estoy muy feliz ahora mismo", resaltó piloto natural de la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca.